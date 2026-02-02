Военкоры назвали цель и дату новых российских ударов по Украине

RusVesna: Киев и область определены целью атаки ВС РФ в ночь со 2 на 3 февраля

Россия уже определила Киев и область в качестве главной цели атаки в ночь со 2 на 3 февраля, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

«Аналитики противника сообщают, что Армия России проводит передислокацию боевых самолетов стратегической авиации между аэродромами в рамках подготовки к нанесению массированного ракетно-беспилотного удара», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что решение было принято с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров.