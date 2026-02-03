Реклама

13:45, 3 февраля 2026

В России назвали два важных результата энергетического перемирия

Джерелиевский: Благодаря паузе в ударах ВС РФ подготовились к новой атаке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина
Теплоэлектростанция, поврежденная в результате удара ВС РФ

Теплоэлектростанция, поврежденная в результате удара ВС РФ. Фото: Stringer / Reuters

Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата, заявил военный эксперт Борис Джерелиевский. Его цитирует газета «Взгляд».

Первым результатом Джерелиевский назвал дипломатический. «Мы продемонстрировали, прежде всего США, нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», — уточнил эксперт.

Второй результат — военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», — сказал собеседник «Взгляда».

По его мнению, России важно иметь объективные данные о ситуации в энергетике Украины и расставить приоритеты, чтобы «эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы».

В ночь на вторник, 3 февраля, российские войска ударили по энергетике Украины. Атаку назвали самой масштабной с начала года. Глава республики Владимир Зеленский сообщил, что удары были нанесены по шести областям: Сумской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Винницкой.

Таким образом, закончилось так называемое энергетическое перемирие, о котором в конце января договорились президенты России и США.

