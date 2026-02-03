Зеленский высказался о самом массированном с начала года ударе по Украине

Зеленский: ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Атаку прокомментировал президент страны Владимир Зеленский в Telegram.

«Был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значимое количество баллистики в комбинации с другими ракетами — более чем 70 и 450 ударных дронов», — написал он.

По словам Зеленского, удары были нанесены по шести областям Украины: Сумской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Винницкой.

Ранее украинский журналист Андрей Цаплиенко подтвердил самый масштабный удар Вооруженных сил России с начала года. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций.