Бывший СССР
10:33, 3 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о самом массированном с начала года ударе по Украине

Зеленский: ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Атаку прокомментировал президент страны Владимир Зеленский в Telegram.

«Был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значимое количество баллистики в комбинации с другими ракетами — более чем 70 и 450 ударных дронов», — написал он.

По словам Зеленского, удары были нанесены по шести областям Украины: Сумской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Винницкой.

Ранее украинский журналист Андрей Цаплиенко подтвердил самый масштабный удар Вооруженных сил России с начала года. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций.

