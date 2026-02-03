Реклама

10:01, 3 февраля 2026

На Украине сообщили о самом масштабном ударе армии России

Украинский журналист Цаплиенко подтвердил самый масштабный удар ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Украинский журналист Андрей Цаплиенко подтвердил самый масштабный удар Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, российские военные «провели самую масштабную с начала года атаку на Украину, дождавшись самых сильных морозов».

Mash уточняет, что в ходе удара было задействовано более ста дронов «Герань», а также около 30 баллистических ракет. Среди последних — «Циркон», «Искандер-М», «Кинжал», Х-22, а также «РСЗО Торнадо-С». Кроме того, в небо поднимались военные самолеты Ту-95МС и МиГ-31К.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля удары были нанесены по тепловым электростанциям в Киеве и Киевской области. Серьезные повреждения энергетической инфраструктуры наблюдаются и в Харькове. Всего ударам объекты энергетики подверглись в восьми областях Украины.

