Бывший СССР
09:25, 3 февраля 2026Бывший СССР

Стали известны цели комбинированных ударов по энергетике Украины

Военкор Коц: Ночью по украинской энергетике был нанесен комбинированный удар
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по украинской энергетической инфраструктуре в ночь на 3 февраля. О целях атак сообщает военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Энергетическое перемирие продлевать не стали. Ночью по украинской энергетике был нанесен комбинированный удар», — написал он.

По словам Коца, удары были нанесены по тепловым электростанциям в Киеве и области. Он отметил, что серьезные повреждения энергетической инфраструктуры наблюдаются и в Харькове. Объекты энергетики подверглись массированной атаке в 8 областях Украины.

Ранее стало известно, что ВС России за неделю с 24 по 30 января нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине. Поражение получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

