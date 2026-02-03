Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:23, 3 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление на фоне российских ударов по энергетике

Зеленский ожидает реакции Трампа на удары ВС России по энергетике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский ожидает реакции Соединенных Штатов на российские удары по энергетике нынешней ночью. Об этом он заявил в своем очередном видеообращении в Telegram-канале.

«Мы ожидаем реакцию Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимы прекратить удары по энергетике», — отметил Зеленский.

В своем вечернем заявлении он отметил, что Дональд Трамп говорил об энергетическом перемирии сроком на неделю. Но удары, как высказался Зеленский, якобы состоялись спустя четыре дня после его начала.

Пока официально президент Соединенных Штатов не комментировал ситуацию.

Накануне депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что продление приостановки ударов по энергообъектам Украины находится под вопросом. По его словам, за время, пока действовало соглашение, РФ не наносила ударов по объектам энергетики противника. Украинская сторона, в свою очередь, по его словам, не соблюдала договоренности в полной мере.

Также Чепа отметил, что РФ честно исполнила просьбу Дональда Трампа о ненанесении ударов по энергетике до 1 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Рублевке полиция со стрельбой задержала подозреваемых в похищении человека

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Мирный житель российского села получил ранения при атаке беспилотника ВСУ

    Власти одной страны экстрадируют в Москву разыскиваемого Интерполом россиянина

    Удар «Гераней» по объекту энергетики сняли на видео

    В российском регионе начали возвращать свет

    На Украине разворовали миллионы гривен из средств для инвалидов

    Администрация Трампа отреагировала на ночные удары России по Украине

    Зеленский сделал заявление на фоне российских ударов по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok