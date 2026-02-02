Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 2 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России поставили под вопрос продление приостановки ударов по энергообъектам Украины

Депутат Чепа: Украина нарушала договоренность о прекращении ударов по энергетике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Продление приостановки ударов по энергообъектам Украины находится под вопросом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что Киев нарушал условия договоренности.

«За время, пока действовало соглашение, Россия не наносила ударов по объектам энергетики Украины. И по той информации, которую публиковали, мы можем судить, что украинским энергетикам удалось восстановить многие линии, которые передают электричество непосредственно населению. То есть именно в домах гражданских оно есть», — сказал политик.

Украинская сторона, в свою очередь, по его словам, не соблюдала договоренности в полной мере — удары по энергообъектам России продолжились, что указывает на неспособность главы государства Владимира Зеленского контролировать происходящее в стране.

«Мы исполнили просьбу президента США Дональда Трампа о ненанесении ударов по энергетике до 1 февраля. Киев — нет. И на это нужно обращать внимание, это надо учитывать при принятии дальнейших решений», — заключил Чепа.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за январь Россия нанесла более 6000 ударов дронами по стране. Помимо этого, за январь Москва применила для ударов около 5,5 тысячи управляемых авиабомб и 158 ракет, а за последнюю неделю — более 980 дронов, более 1000 бомб и 2 ракеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Учебный самолет разбился в России. На борту были курсанты, никто не выжил

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Медведев рассказал о стрельбе из гаубицы в сторону Финляндии

    Житель ДНР откопал раненого российского бойца и вынес его через минное поле

    В ВСУ назвали способ обойти защиту систем ЗРК Patriot во время российских атак

    На Украине разгорелся скандал из-за земель под военное кладбище

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о маркетинге

    Кара Делевинь кардинально сменила имидж

    Россияне оказались недовольны своей зарплатой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok