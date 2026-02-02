В России поставили под вопрос продление приостановки ударов по энергообъектам Украины

Депутат Чепа: Украина нарушала договоренность о прекращении ударов по энергетике

Продление приостановки ударов по энергообъектам Украины находится под вопросом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что Киев нарушал условия договоренности.

«За время, пока действовало соглашение, Россия не наносила ударов по объектам энергетики Украины. И по той информации, которую публиковали, мы можем судить, что украинским энергетикам удалось восстановить многие линии, которые передают электричество непосредственно населению. То есть именно в домах гражданских оно есть», — сказал политик.

Украинская сторона, в свою очередь, по его словам, не соблюдала договоренности в полной мере — удары по энергообъектам России продолжились, что указывает на неспособность главы государства Владимира Зеленского контролировать происходящее в стране.

«Мы исполнили просьбу президента США Дональда Трампа о ненанесении ударов по энергетике до 1 февраля. Киев — нет. И на это нужно обращать внимание, это надо учитывать при принятии дальнейших решений», — заключил Чепа.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за январь Россия нанесла более 6000 ударов дронами по стране. Помимо этого, за январь Москва применила для ударов около 5,5 тысячи управляемых авиабомб и 158 ракет, а за последнюю неделю — более 980 дронов, более 1000 бомб и 2 ракеты.