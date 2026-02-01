Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:19, 1 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о масштабных атаках России по инфраструктуре

Зеленский: За январь Россия нанесла более 6 тыс. ударов дронами по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Российские войска продолжают наносить массированные удары по критической инфраструктуре страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По его данным, за январь Москва применила для ударов более шести тысяч дронов, около пяти с половиной тысяч управляемых авиабомб и 158 ракет, а за последнюю неделю — более 980 дронов, более тысячи бомб и две ракеты.

Зеленский заявил, что целью атак являются объекты энергетики, железные дороги и другие элементы инфраструктуры, «необходимые для нормальной жизни». Совершаются попытки разрушить логистику и транспортное сообщение между городами, добавил он.

В связи с этим он вновь подчеркнул острую необходимость в постоянном пополнении запасов ракет для систем ПВО, включая Patriot и NASAMS.

Ранее Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Украины надо подписать до завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной отмене встречи России и Украины в Абу-Даби

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Волгоград стал Сталинградом

    На Украине объяснили решение Зеленского бороться с бусификацией

    Раскрыта информация об ударах ВСУ по приграничному региону России

    Россиянка побывала в супермаркете Турции и раскрыла цены на продукты

    Названы три сценария завершения СВО

    Долина заработает на своем юбилейном концерте миллионы рублей

    Зеленский задумался о втором сроке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok