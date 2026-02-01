Зеленский заявил о масштабных атаках России по инфраструктуре

Зеленский: За январь Россия нанесла более 6 тыс. ударов дронами по Украине

Российские войска продолжают наносить массированные удары по критической инфраструктуре страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По его данным, за январь Москва применила для ударов более шести тысяч дронов, около пяти с половиной тысяч управляемых авиабомб и 158 ракет, а за последнюю неделю — более 980 дронов, более тысячи бомб и две ракеты.

Зеленский заявил, что целью атак являются объекты энергетики, железные дороги и другие элементы инфраструктуры, «необходимые для нормальной жизни». Совершаются попытки разрушить логистику и транспортное сообщение между городами, добавил он.

В связи с этим он вновь подчеркнул острую необходимость в постоянном пополнении запасов ракет для систем ПВО, включая Patriot и NASAMS.

Ранее Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Украины надо подписать до завершения конфликта.