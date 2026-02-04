Трамп заявил о сдержавшем свое слово Путине

Трамп об ударах России по Украине: Путин сдержал свое слово

Российский президент Владимир Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине. Она была значительной, рассказал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп журналистам в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Путин сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок — прим. "Ленты.ру"), потому что там очень-очень холодно», — отметил он.

Также Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным. Однако глава Белого дома не раскрыл детали и дату разговора.

Ранее в Госдуме рассказали, что Россия соблюдала взятые на себя обязательства и не наносила удары по энергетическим объектам Украины, пока Киев не нарушил договоренности.

До этого стало известно, что по украинской столице был нанесен массированный комбинированный удар. Дроны-камикадзе и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» атаковали в районе киевских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, также были поражены другие энергетические объекты.