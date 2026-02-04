Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 4 февраля 2026Мир

Трамп заявил о сдержавшем свое слово Путине

Трамп об ударах России по Украине: Путин сдержал свое слово
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Сергей Попов / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине. Она была значительной, рассказал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп журналистам в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Путин сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок — прим. "Ленты.ру"), потому что там очень-очень холодно», — отметил он.

Также Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным. Однако глава Белого дома не раскрыл детали и дату разговора.

Ранее в Госдуме рассказали, что Россия соблюдала взятые на себя обязательства и не наносила удары по энергетическим объектам Украины, пока Киев не нарушил договоренности.

До этого стало известно, что по украинской столице был нанесен массированный комбинированный удар. Дроны-камикадзе и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» атаковали в районе киевских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, также были поражены другие энергетические объекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Учительница устроила трехчасовой секс-марафон со школьником

    В США заугрожали «практической проверкой» С-500 на F-35

    Стало известно о покушениях на сына Каддафи

    Украине предрекли неминуемую катастрофу из-за ударов России

    Трамп заявил о значительном шаге России по Украине

    На Украине руководителя школы танцев обвинили в развращении детей

    Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok