10:57, 3 февраля 2026

В России объяснили возобновление ударов по энергетике Украины

Депутат Чепа: Россия не била по энергетике, пока Киев не нарушил договоренности
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия соблюдала взятые на себя обязательства и не наносила удары по энергетическим объектам Украины, пока Киев не нарушил договоренности, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что по украинской столице был нанесен массированный комбинированный удар. Дроны-камикадзе и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» атаковали в районе киевских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, также были поражены другие энергетические объекты.

Чепа отметил, что удар Вооруженных сил России по украинским энергетическим объектам означает конец предложенного ранее перемирия. Причину этого он связал с невыполнением Киевом взятых на себя обязательств.

«Потому что Украина продолжала активные действия, в том числе и с беспилотниками. Мы ждем решения, которые Украина должна принять на очередном этапе переговоров. Это элемент воздействия на переговорный процесс», — сказал парламентарий.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России возобновили массированную атаку на Украину — под ударом находились энергоресурсы страны. «Весь день идут удары по угольным шахтам и другим объектам, которые снабжают ТЭЦ топливом», — говорилось в сообщении военкоров.

