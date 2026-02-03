Администрация Трампа отреагировала на ночные удары России по Украине

Левитт: Трамп не удивлен ударам РФ по энергетике Украины в ответ на атаки ВСУ

Администрация президента США Дональда Трампа отреагировала на массированные ночные удары России по энергетической инфраструктуре Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, для американского лидера это стало ожидаемым ответом на атаки Вооруженных сил республики (ВСУ) по российской территории, передает ТАСС.

«Да, я об этом говорила с президентом нынешним утром. И его реакция была, к сожалению: "Не удивлен". Эти две страны уже несколько лет ведут очень жестокую войну. Войну, которая никогда бы не началась, если бы [Трамп] все еще находился у власти [в 2022 году]», — подчеркнула представитель американской администрации.

По ее словам, Трамп утверждает, что конфликт на Украине начался из-за «слабости и некомпетентности» экс-президента США Джо Байдена.

«Поэтому президент [Трамп] продолжает столь агрессивно заниматься дипломатией, чтобы положить конец этой войне», — добавила Левитт.

Ранее удар по украинской энергетике в ночь на 3 февраля назвали самым масштабным в 2026 году. По данным Минобороны РФ, для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотники.