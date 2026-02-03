«Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

Минобороны России заявило о ночном ответном ударе по энергетике Украины

В ночь на вторник, 3 февраля, Россия нанесла новый удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. В российском Минобороны сообщали, что для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотники.

В результате на Украине поражены предприятия военно-промышленного комплекса, питающие их объекты энергетики, а также места хранения и сборки беспилотников дальнего действия, уточнили в ведомстве.

Зеленский заявил об использовании Россией более чем 70 ракет и 450 ударных дронов

«Был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами — более чем 70 и 450 ударных дронов», — прокомментировал атаку украинский президент Владимир Зеленский.

По его данным, под ударом оказались шесть областей Украины: Сумская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что российские военные «провели самую масштабную с начала года атаку на Украину, дождавшись самых сильных морозов».

Фото: Roman Baluk / Reuters

В России заявили о соблюдении энергетического перемирия до нарушения договоренностей Киевом

В Минобороны заявили, что удар российская армия нанесла в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Россия соблюдала взятые на себя обязательства и не наносила удары по энергетическим объектам Украины, пока Киев не нарушил договоренности. «Потому что Украина продолжала активные действия, в том числе и с беспилотниками. Мы ждем решения, которые Украина должна принять на очередном этапе переговоров. Это элемент воздействия на переговорный процесс», — сказал он.

Ночной удар по Украине может быть связан с приездом в Киев генерального секретаря НАТО Марка Рютте, считают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Праздничный ночной салют, видимо, дан еще и в его честь. В ходе своего визита Рютте планировал выступить и в Верховной Раде, но будет ли там электричество к этому моменту — пока неизвестно», — говорится в посте.