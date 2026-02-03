Ночной удар по Украине связали с приездом в Киев генсека НАТО Рютте

«ВХ»: Ночной удар по Украине могли устроить в честь приезда в Киев генсека НАТО

Ночной массированный российский удар по Украине может быть связан с приездом в Киев генерального секретаря НАТО Марка Рютте. К такому выводу пришли авторы Telegram-канала «Военная хроника» («ВХ»).

«Праздничный ночной салют, видимо, дан еще и в его честь. В ходе своего визита Рютте планировал выступить и в Верховной Раде, но будет ли там электричество к этому моменту — пока неизвестно», — говорится в посте.

Ранее о выступлении Рютте в Киеве сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). 3 февраля состоится церемония открытия сессий Верховной Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Российская армия нанесла массированный удар по объектам украинской энергетики. По его словам, были задействованы более 70 ракет и 450 ударных дронов.