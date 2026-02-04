Реклама

Раскрыты детали российско-украинских переговоров в Абу-Даби

РИА Новости: Переговоры России и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российско-украинские переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Эти переговоры проходят в закрытом режиме, прессу не зовут», — рассказал собеседник агентства.

Также уточняется, что пресс-конференции по итогам переговоров не планируется, но не исключена публикация итогового коммюнике.

Ранее стало известно, что переговоры в Абу-Даби породили надежды на скорое завершение конфликта. По мнению эксперта по внешней политике из Республиканской партии США, который консультировал офис президента Украины Владимира Зеленского, есть все шансы, что конфликт завершится этой весной.

