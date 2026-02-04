Реклама

Лавров заявил о позиции России по урегулированию конфликта на Украине

Лавров: РФ ни разу не меняла свою позицию по урегулированию конфликта на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия ни разу не меняла свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о заинтересованности Москвы в дипломатическом урегулировании.

«Мы ни разу не меняли наши требования, в отличие от многих других участников этого политического процесса. Они передвигали стойки ворот много раз», — подчеркнул Лавров.

Лавров также назвал виновных в подрыве итогов переговоров в Анкоридже. По его словам, ими стали европейские политики и президент Украины Владимир Зеленский.

