Лавров заявил о позиции России по урегулированию конфликта на Украине

Россия ни разу не меняла свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о заинтересованности Москвы в дипломатическом урегулировании.

«Мы ни разу не меняли наши требования, в отличие от многих других участников этого политического процесса. Они передвигали стойки ворот много раз», — подчеркнул Лавров.

Лавров также назвал виновных в подрыве итогов переговоров в Анкоридже. По его словам, ими стали европейские политики и президент Украины Владимир Зеленский.