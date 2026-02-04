Лавров заявил о позиции России по урегулированию конфликта на Украине

Россия ни разу не меняла свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о заинтересованности Москвы в дипломатическом урегулировании.
«Мы ни разу не меняли наши требования, в отличие от многих других участников этого политического процесса. Они передвигали стойки ворот много раз», — подчеркнул Лавров.
Лавров также назвал виновных в подрыве итогов переговоров в Анкоридже. По его словам, ими стали европейские политики и президент Украины Владимир Зеленский.