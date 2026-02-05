Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:43, 5 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о возможных уступках России ради достижения мира

Зеленский: Заморозка линии фронта будет огромной уступкой Украины России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских войск, то это уже огромная уступка со стороны Киева, заявил в интервью France 2 украинский президент Владимир Зеленский.

Он ответил на вопрос французской журналистки о том, на какие уступки он готов пойти ради достижения мира.

«Давайте будем честными. Если говорить о замороженном конфликте, чего я никогда не хотел, но если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, то это уже огромная уступка с нашей стороны», — высказался он.

Ранее Зеленский заявил о том, что консенсус по поводу Донбасса по-прежнему отсутствует.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Дмитрук обвинил Зеленского в унижении украинцев

    Раскрыта выделенная Западом Украине за четыре года сумма

    Дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала

    Женщинам назвали две главные причины боли во время секса

    Немецкий журналист рассказал о кризисе и мрачных настроениях на Украине

    Зеленского уличили в предпочтении потерять территории военным путем

    Зеленский высказался о возможных уступках России ради достижения мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok