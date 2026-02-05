Зеленский высказался о возможных уступках России ради достижения мира

Зеленский: Заморозка линии фронта будет огромной уступкой Украины России

Если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских войск, то это уже огромная уступка со стороны Киева, заявил в интервью France 2 украинский президент Владимир Зеленский.

Он ответил на вопрос французской журналистки о том, на какие уступки он готов пойти ради достижения мира.

«Давайте будем честными. Если говорить о замороженном конфликте, чего я никогда не хотел, но если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, то это уже огромная уступка с нашей стороны», — высказался он.

Ранее Зеленский заявил о том, что консенсус по поводу Донбасса по-прежнему отсутствует.