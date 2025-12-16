Реклама

03:30, 16 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии консенсуса по вопросу территорий

Зеленский: Консенсус по поводу Донбасса до сих пор отсутствует
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что консенсус по поводу Донбасса по-прежнему отсутствет. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американской делегацией в Берлине 15 декабря, передает «Общественное».

По словам политика, Москва настаивает на выводе ВСУ из подконтрольных Киеву частей региона, но Украина отказывается.
«Донбасс — это очень важный для меня вопрос. (...) Что касается позиции русских — пока она не изменилась. Вы знаете, что они хотят наш Донбасс. Позиция наша — практичная, реальная, справедливая, мы на ней стоим: мы не хотим отдавать наш Донбасс», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, американская сторона в рамках мирных переговоров хочет найти компромисс: США предлагают свободную экономическую зону. Комментируя возможность ее создания, украинский лидер подчеркнул, что она не должна контролироваться Россией.

Зеленский также заявил, что Киев не признает контроль Москвы над территориями ни юридически, ни фактически. Тем не менее, территориальные вопросы проговаривались на встрече с американской делегацией.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Агентство Bloomberg писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров неоднократно отказывал спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу в выводе ВСУ с территории Донбасса.

