18:06, 15 декабря 2025Бывший СССР

Умеров анонсировал важную договоренность до конца дня

Умеров: Украина надеется до конца дня достичь договоренности с США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украина надеется до конца дня достичь договоренности со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в Х.

«Мы надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — анонсировал он.

Умеров назвал украино-американские переговоры последних дух дней продуктивными. По его словам, делегации достигли прогресса в обсуждении урегулирования украинского кризиса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от нескольких пунктов мирных инициатив США. Украинский лидер заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины не будут покидать Донбасс. Также он отверг создание там свободной экономической зоны.

