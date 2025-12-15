Раскрыто отклоненное Украиной мирное предложение Трампа

Politico: Украина отклонила предложение Трампа о свободной экономической зоне

Украина отклонила предложение президента США Дональда Трампа о создании демилитаризованной свободной экономической зоны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По данным неназванного французского чиновника, Трамп предложил Киеву в рамках плана по урегулированию конфликта создать свободную экономическую зону на территориях, являющихся на данный момент предметом спора. По замыслу американского лидера, зона должна быть демилитаризованной.

«Украина отклонила это предложение», — утверждается в публикации.

При этом 12 декабря издание сообщило, что идея о создании свободной экономической зоны в Донбассе принадлежит именно Украине, стремившейся заинтересовать Трампа возможностями для инвестиций.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ должен решать, пойдет ли Киев на создание свободной экономической зоны в Донбассе.