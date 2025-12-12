Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 12 декабря 2025Мир

Стало известно об идее Украины создать свободную экономическую зону в Донбассе

Politico: Украина предложила создать свободную экономическую зону в Донбассе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украина в последней версии мирного плана предложила создать свободную экономическую зону в Донбассе, куда могли бы инвестировать представители американского бизнеса. Это стало попыткой заинтересовать президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Два человека, знакомые с предложением Киева, усомнились, что Россия поддержит эту версию плана, которая была разработана при участии европейских лидеров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Дональд Трамп в курсе последнего ответа украинского лидера Владимира Зеленского на план по урегулированию конфликта.

Ранее глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. Трамп также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас рассказала о потрясшем ЕС событии

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Банк России подал в суд на Euroclear

    Орбан сделал заявление о голосовании по российским активам

    Раскрыты последствия размещения ракет США в Германии

    44-летняя супермодель обнажила грудь для рекламы

    В Литве заявили об общенациональном объединении перед угрозой белорусских шаров

    Путин оценил работу ООН

    Долина заплакала на первом концерте после скандала с квартирой

    Минобороны России рассказало о воздушном разминировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok