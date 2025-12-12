Стало известно об идее Украины создать свободную экономическую зону в Донбассе

Politico: Украина предложила создать свободную экономическую зону в Донбассе

Украина в последней версии мирного плана предложила создать свободную экономическую зону в Донбассе, куда могли бы инвестировать представители американского бизнеса. Это стало попыткой заинтересовать президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Два человека, знакомые с предложением Киева, усомнились, что Россия поддержит эту версию плана, которая была разработана при участии европейских лидеров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Дональд Трамп в курсе последнего ответа украинского лидера Владимира Зеленского на план по урегулированию конфликта.

Ранее глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. Трамп также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.