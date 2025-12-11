Трамп осведомлен о последнем ответе Зеленского на мирный план

Белый дом: Трамп знает о последнем ответе Зеленского на мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп в курсе последнего ответа украинского лидера Владимира Зеленского на план по урегулированию конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«Да, он осведомлен», — заявила Левитт.

Ранее Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана. По данному плану Украина должна согласиться на значительные территориальные потери и ограничить численность вооруженных сил.

Зеленский же высказался об ожиданиях США по урегулированию конфликта.