Трамп осведомлен о последнем ответе Зеленского на мирный план

Президент США Дональд Трамп в курсе последнего ответа украинского лидера Владимира Зеленского на план по урегулированию конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
«Да, он осведомлен», — заявила Левитт.
Ранее Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана. По данному плану Украина должна согласиться на значительные территориальные потери и ограничить численность вооруженных сил.
Зеленский же высказался об ожиданиях США по урегулированию конфликта.