Бывший СССР
16:31, 15 декабря 2025Бывший СССР

Позицию Зеленского по выводу ВСУ из Донбасса раскрыли

Bloomberg: Зеленский постоянно отказывал Уиткоффу в выводе войск ВСУ из Донбасса
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров неоднократно отказывал спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу в выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Зеленский на переговорах постоянно отказывал Уиткоффу в выводе ВСУ из Донбасса и продолжает настаивать на прекращении огня по текущей линии соприкосновения», — сказано в публикации.

Согласно данным издания, украинский лидер дал понять, что Киев может отказаться от вступления в НАТО. Для этого необходимо заключить двусторонние соглашения по безопасности с США.

До этого стало известно, что Зеленский и Уиткофф начали в Берлине переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине. Встреча 14 декабря длилась пять часов, на следующий день переговоры продолжились и заняли два часа.

