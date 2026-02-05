Зеленский заявил об «ужасной потере» Украины при победе России

Зеленский: Если Украина проиграет войну, она станет частью России

Если Украина проиграет войну, она станет частью России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью France 2.

Он выразил уверенность, что этого не произойдет. По мнению украинского политика, если Украина проиграет на поле боя, то она утратит независимость, «которую сохраняла до сих пор».

«Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий.