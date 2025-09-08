Бывший СССР
Зеленский назвал победой для Украины сохранения хотя бы каких-то территорий

Зеленский: Победой будет отсутствие полного контроля России над Украиной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу ABC, в котором сделал новое заявление о возможной потере Киевом территорий. В нем он обозначил, что станет для республики победой в конфликте.

По словам украинского лидера, Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Украины, и именно такой исход бы стал победой для российского президента Владимира Путина. «Для него [Путина] это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что не будет выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса. Он подчеркивал, что Киев ни при каких условиях не может сдавать территории. В то же время он признавал, что ВСУ «не хватает сил» для изменения ситуации на фронте.

