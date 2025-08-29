Зеленский: ВСУ не хватает сил, дипломатический путь решения конфликта быстрее

Вооруженным силам Украины (ВСУ) «не хватает сил» для изменения ситуации на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы понимаем, что Украина сегодня оружием полностью восстановить свои территории не сможет. (...) Нам не хватает сил», — отметил Зеленский.

Политик добавил, что дипломатический путь решения конфликта быстрее, чем «путь войны». Он выразил мнение, что в это также верит и украинское общество.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский саботирует переговорный процесс. Это приводит к эскалации конфликта.