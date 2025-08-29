Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 29 августа 2025Бывший СССР

Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

Зеленский: ВСУ не хватает сил, дипломатический путь решения конфликта быстрее
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) «не хватает сил» для изменения ситуации на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы понимаем, что Украина сегодня оружием полностью восстановить свои территории не сможет. (...) Нам не хватает сил», — отметил Зеленский.

Политик добавил, что дипломатический путь решения конфликта быстрее, чем «путь войны». Он выразил мнение, что в это также верит и украинское общество.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский саботирует переговорный процесс. Это приводит к эскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Швеция вызвала посла России

    В Китае увидели в покупке российских авиадвигателей способ снизить зависимость от США

    Останки таинственно исчезнувшей женщины случайно нашли в пруду два года спустя

    Тонировка стала причиной ареста в российском городе

    Россиянин набросился с ножом на бывшую из-за выброшенных вещей

    В Санкт-Петербурге появятся две новые станции метро

    Взрыв прогремел на автозаправке в российском регионе

    Россияне получили 32 миллиарда рублей от государства Как это им удалось?

    Реклама

    Стало известно о продвижении Армии России в Покровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости