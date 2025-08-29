Бывший СССР
МИД России обвинил Зеленского в эскалации конфликта

Захарова обвинила Зеленского в саботаже переговорного процесса
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский саботирует переговорный процесс, что приводит к эскалации конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта. 21 августа он заявил зарубежным журналистам об отказе Киева от юридического признания безвозвратно утраченных кликой территорий, повторив эти свои бредовые сентенции об их оккупации», — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям Вооруженных сил Украины, комментируя обвинения в ударе по представительству Европейского союза в Киеве. По ее словам, урон гражданской инфраструктуре связан с применением украинской армией средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что воздушное перемирие с Украиной возможно, но его нельзя рассматривать отдельно, без основных соглашений по мирному урегулированию. Он заметил, что Россия неоднократно говорила о возможности перемирия, например на праздники или для того, чтобы забрать тела погибших с обеих сторон.

