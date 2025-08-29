Россия
07:00, 29 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможности воздушного перемирия с Украиной

Депутат Чепа: Воздушное перемирие с Украиной не может рассматриваться отдельно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Воздушное перемирие с Украиной возможно, но его нельзя рассматривать отдельно, без основных соглашений по мирному урегулированию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы продолжаем делать шаги в сторону мирного соглашения, а Украина, наоборот, — в противоположенную сторону, — сказал депутат. — И очень сложно в такой ситуации искать точки соприкосновения и высказывать предположения о дальнейших действиях».

Чепа заметил, что Россия неоднократно говорила о возможности различных перемирий, например, на праздники, или чтобы забрать тела погибших с обеих сторон. Он также напомнил, что Россия сразу откликнулась на предложение президента США Дональда Трампа о ненанесении ударов по объектам энергетики.

«Мы его соблюдали, а Украина нарушала с первого дня. Мы готовы к любым шагам, которые защищают гражданские объекты. Возможно и воздушное перемирие. Но рассматривать его отдельно, без основного соглашения и даже предпосылок к нему, нельзя. Потому что такое перемирие будет постоянно нарушаться», — объяснил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной не достигалось договоренностей по воздушному перемирию. Он также добавил, что все подобные обсуждения должны вестись в дискретном режиме.

