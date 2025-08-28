Песков рассказал о возможности воздушного перемирия с Украиной

Песков: Договоренностей с Украиной по воздушному перемирию не достигалось

Между Россией и Украиной не достигалось никаких договоренностей по введению воздушного перемирия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось. Еще раз повторяю: все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские войска ночью на 28 августа нанесли удары по целям в Киеве. Отмечается, что в городе звучали мощные взрывы.