Зеленский: Украина не может сдавать территории в любом случае

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность вывода войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Его слова передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«(...) мы не можем сдавать территории в любом случае», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Киев мог закончить конфликт в 2022 году. Российский лидер напомнил, что тогда Москва предлагала Украине вывести войска с юго-востока Украины, но получила отказ.

Путин также оценил боеготовность ВСУ. По его словам, положение украинских войск на фронте находится у критической черты.