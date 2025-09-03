Бывший СССР
Зеленский отверг возможность вывода войск ВСУ из Донбасса

Зеленский: Украина не может сдавать территории в любом случае
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность вывода войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Его слова передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«(...) мы не можем сдавать территории в любом случае», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Киев мог закончить конфликт в 2022 году. Российский лидер напомнил, что тогда Москва предлагала Украине вывести войска с юго-востока Украины, но получила отказ.

Путин также оценил боеготовность ВСУ. По его словам, положение украинских войск на фронте находится у критической черты.

ЖЗЛ
    Все новости