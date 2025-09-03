Бывший СССР
Путин напомнил об отказе Украины вывести войска из Донбасса в 2022 году

Путин: Украина в 2022 году отказалась вывести войска из Донбасса
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: UKRAINIAN AIR ASSAULT FORCES / Reuters

Москва предлагала Киеву в 2022 году вывести войска с юго-востока Украины и закончить конфликт. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины», — рассказал российский лидер.

По его словам, власти Украины могли вывести войска и конфликт закончился бы немедленно.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится уже у критической черты. Российский лидер добавил, что сокращение резервов у ВСУ отмечают в том числе западные эксперты.

