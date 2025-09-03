Путин оценил боеготовность ВСУ

Путин: Ситуация для ВСУ у критической черты, резервов становится все меньше

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится уже у критической черты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48 процентов. Это уже у самой критической черты ситуация находится», — сообщил глава государства.

Путин добавил, что сокращение резервов у ВСУ отмечают в том числе западные эксперты. Российский лидер отметил, что Киев по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) перебрасывает подразделения с одного участка фронта на другой. В качестве примера он привел перевод 95-й бригады ВСУ с сумского направления.

Путин вместе с тем высказался о дальнейшем ходе специальной военной операции. Он заявил, что не следует делать никаких прогнозов