Путин высказался о прогнозах о дальнейшем ходе спецоперации

Путин не стал делать прогнозы о дальнейшем ходе спецоперации

Президент России Владимир Путин не стал делать прогнозы о дальнейшем ходе специальной военной операции. На эту тему он высказался, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай. Трансляцию пресс-конференции ведет Кремль в Telegram.

«Боевые действия — это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», — считает глава государства.

При этом он заявил, что российские войска успешно наступают практически по всем направлениям зоны боевых действий.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов отчитался о росте площади занимаемой ежемесячно территории практически в два раза. По его словам, если раньше она составляла 300-400 квадратных километров, то теперь — 700 квадратных километров в месяц.