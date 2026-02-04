Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:36, 4 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал обмен пленными

Зеленский сообщил, что в ближайшее время должен состояться обмен пленными
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В скором времени Россия и Украина могут обменяться военнопленными. Соответствующее заявление в Telegram-канале сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Будет значительный шаг: мы ожидаем обмена военнопленными в ближайшем будущем», — написал президент Украины. При этом он не раскрыл даже примерные даты возможного обмена.

Кроме того, Зеленский призвал закончить текущий конфликт «реалистично». По его мнению, западные партнеры должны предоставить Киеву гарантии безопасности и оказать давление на Москву, «чтобы люди в Украине это почувствовали — что ситуация действительно движется к миру».

Ранее 4 февраля завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. Они продолжатся 5 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

    Песков объяснил уход спецпредставителя Путина

    Стало известно о визите советника Макрона в Москву

    На Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ

    Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

    Россиянин пропал без вести в заброшенных каменоломнях под Москвой

    Медведев отреагировал на истечение ДСНВ картинкой и фразой из «Игры престолов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok