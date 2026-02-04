Зеленский анонсировал обмен пленными

Зеленский сообщил, что в ближайшее время должен состояться обмен пленными

В скором времени Россия и Украина могут обменяться военнопленными. Соответствующее заявление в Telegram-канале сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Будет значительный шаг: мы ожидаем обмена военнопленными в ближайшем будущем», — написал президент Украины. При этом он не раскрыл даже примерные даты возможного обмена.

Кроме того, Зеленский призвал закончить текущий конфликт «реалистично». По его мнению, западные партнеры должны предоставить Киеву гарантии безопасности и оказать давление на Москву, «чтобы люди в Украине это почувствовали — что ситуация действительно движется к миру».

Ранее 4 февраля завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. Они продолжатся 5 февраля.