Песков назвал главу делегации России на переговорах по Украине

Песков: Российскую делегацию на переговорах по Украине возглавит Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на предстоящих переговорах по Украине, которые пройдут в Женеве. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков отметил, что встреча пройдет в трехстороннем формате между Россией, Украиной и США.

Ранее Песков сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет с 17 по 18 февраля в Женеве.