Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:03, 13 февраля 2026Мир

Песков назвал главу делегации России на переговорах по Украине

Песков: Российскую делегацию на переговорах по Украине возглавит Мединский
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на предстоящих переговорах по Украине, которые пройдут в Женеве. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков отметил, что встреча пройдет в трехстороннем формате между Россией, Украиной и США.

Ранее Песков сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет с 17 по 18 февраля в Женеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Банк России объяснил решение вновь снизить ключевую ставку

    В МОК объяснили отсутствие санкций к соревнующемуся в шлеме с российским флагом итальянцу

    Найден простой способ замедлить снижение функции почек

    Россияне, казах и украинец оказались под угрозой тюрьмы в Таиланде из-за азартных игр

    Бывший премьер Украины призвал Европу к стойкости перед США

    Песков назвал главу делегации России на переговорах по Украине

    В Кремле назвали дату и место переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok