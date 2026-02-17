The Economist: Глава офиса Зеленского Буданов выступает за быстрый мир с РФ

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступает за быстрый мир с РФ на трехсторонних переговорах с Россией и США в Женеве. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на источники в украинской команде.

По информации издания, Буданов представляет одно крыло делегации от Киева, которое для «интересов Украины лучше заключит быстрое соглашение под руководством США». Уточняется, что глава офиса Зеленского опасается возможного закрытия «окна возможностей», чем и обсусловлено желание в столь сжатые сроки заключить соглашение.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что Буданов стал фактически новым главой делегации от Киева на переговорах с представителями Москвы и Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оставил неизменным состав делегации, которая представляла Киев на предыдущих переговорах. Помимо Буданова, в нее также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, а также другие высокопоставленные чиновники и военные.