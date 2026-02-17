Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:37, 17 февраля 2026Бывший СССР

Буданов захотел заключить быстрый мир с Россией

The Economist: Глава офиса Зеленского Буданов выступает за быстрый мир с РФ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступает за быстрый мир с РФ на трехсторонних переговорах с Россией и США в Женеве. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на источники в украинской команде.

По информации издания, Буданов представляет одно крыло делегации от Киева, которое для «интересов Украины лучше заключит быстрое соглашение под руководством США». Уточняется, что глава офиса Зеленского опасается возможного закрытия «окна возможностей», чем и обсусловлено желание в столь сжатые сроки заключить соглашение.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что Буданов стал фактически новым главой делегации от Киева на переговорах с представителями Москвы и Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оставил неизменным состав делегации, которая представляла Киев на предыдущих переговорах. Помимо Буданова, в нее также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, а также другие высокопоставленные чиновники и военные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о расколе украинской делегации во время переговоров

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    России потребовалось больше кораблей ВМФ

    Напуганная супруга Игоря Николаева заявила о преследовании

    Перехваченный на государственной границе россиянин сел на 20 лет

    Страна НАТО поможет страдающим от американской нефтяной блокады кубинцам

    У европейцев возникли разногласия из-за новых антироссийских санкций

    Мужчина расправился с мужем возлюбленной и бросил его останки в выгребную яму

    Буданов захотел заключить быстрый мир с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok