Бывший СССР
07:55, 16 февраля 2026Бывший СССР

Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву

Буданов заявил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости / БелТА

Украинская делегация отправилась в Женеву. Там ожидается новый раунд переговоров с Россией и Соединенными Штатами, написал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

Ранее в Кремле проинформировали, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля. При этом российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

«На пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров», — подчеркнул Буданов.

Он также опубликовал фото у поезда с первым заместителем руководителя офиса Зеленского Сергеем Кислицей и заместителем начальника главного управления разведки минобороны Вадимом Скибицким.

Ранее в МИД РФ заявили, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби договорились вести их в «режиме тишины», не допуская утечек.

В свою очередь, Владимир Зеленский оставил неизменным состав делегации, которая представляла Киев в ОАЭ. В нее вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, а также другие высокопоставленные чиновники и военные.

