В МИД назвали одну особенность переговоров по Украине в Абу-Даби

Галузин: Участники переговоров в Абу-Даби договорились работать в режиме тишины

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби договорились вести их в «режиме тишины», не допуская утечек. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Под давлением американской стороны и вследствие поражений на поле боя Киев вновь сел за стол переговоров — на этот раз в Абу-Даби. 23-24 января и 4-5 февраля там прошли заседания рабочей группы по вопросам безопасности в трехстороннем формате Россия-США-Украина. Их участники договорились работать в "режиме тишины", не допуская утечек», — отметил он.

Дипломат, ссылаясь на «режим тишины», также воздержался от комментариев по поводу хода и содержания переговоров, ведущихся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский оставил неизменным состав делегации, которая представляла Киев в ОАЭ. В нее вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, а также другие высокопоставленные чиновники и военные.