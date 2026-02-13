Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Женеве

Умеров: Зеленский утвердил прежний состав делегации на переговорах в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил прежний состав делегации, которая отправится на переговоры по урегулированию конфликта с Россией в Женеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской переговорной группы, секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Рустем Умеров.

Помимо самого Умерова в состав делегации вошли глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в пределах определенных Главой государства рамок. Цель неизменна-устойчивый и длительный мир», — написал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.