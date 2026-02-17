Реклама

Россия
14:10, 17 февраля 2026Россия

Дана оценка соотношению сил на переговорах в Женеве

Политолог Дудаков: Украина в Женеве оказалась между молотом и наковальней
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Украинская делегация в Женеве оказалась между молотом и наковальней. Такую оценку соотношению сил на переговорах дал российский политолог Малек Дудаков, его слова приводит Газета.Ru.

По словам эксперта, представители Киева оказались в Женеве с пустыми руками, в то время как позиции России и США крайне сильны.

Фактически Украина оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, Россия продолжает усиливать военное давление на фронте. С другой стороны, закручивают гайки американцы, требуя на реалистичных условиях договариваться

Малек Дудаков

При этом российский военкор Александр Коц отмечал, что видит в переговорах лишь угрозу очередной «разводки». По его словам, Запад всегда относился к России с ненавистью и хотел ее уничтожить. «В преддверии очередного этапа трехсторонних переговоров в Женеве хотелось бы напомнить: на Западе у нас друзей нет», — подытожил он.

