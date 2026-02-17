Военкор Коц: Переговоры по Украине выглядят как очередная разводка

Переговоры по Украине, организацией которых похвастались Соединенные Штаты Америки, выглядят как очередная «разводка». Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц, его слова опубликованы в Telegram.

Журналист увидел несоответствие заявлений США реальному положению дел. По его словам, несмотря на заявления о том, что Вашингтон выполняет миротворческую функцию, факты «говорят об обратном».

И какой смысл от этого миротворчества? Смысл бы был, если бы вдруг Вашингтон отказался от программы PURL, согласно которой Европа за свои деньги закупает для ВСУ американское оружие. Смысл бы был, если бы американцы отключили ВСУ от «Старлинк» Александр Коц

Военкор заявил, что Запад якобы всегда относился к России с ненавистью и хотел ее уничтожить. «В преддверии очередного этапа трехсторонних переговоров в Женеве хотелось бы напомнить: на Западе у нас друзей нет», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перед переговорами в Женеве совершили налет на регионы России. В Краснодарском крае после атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод.