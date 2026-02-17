Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 17 февраля 2026Россия

В переговорах по Украине увидели очередную «разводку»

Военкор Коц: Переговоры по Украине выглядят как очередная разводка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Переговоры по Украине, организацией которых похвастались Соединенные Штаты Америки, выглядят как очередная «разводка». Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц, его слова опубликованы в Telegram.

Журналист увидел несоответствие заявлений США реальному положению дел. По его словам, несмотря на заявления о том, что Вашингтон выполняет миротворческую функцию, факты «говорят об обратном».

И какой смысл от этого миротворчества? Смысл бы был, если бы вдруг Вашингтон отказался от программы PURL, согласно которой Европа за свои деньги закупает для ВСУ американское оружие. Смысл бы был, если бы американцы отключили ВСУ от «Старлинк»

Александр Коц

Военкор заявил, что Запад якобы всегда относился к России с ненавистью и хотел ее уничтожить. «В преддверии очередного этапа трехсторонних переговоров в Женеве хотелось бы напомнить: на Западе у нас друзей нет», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перед переговорами в Женеве совершили налет на регионы России. В Краснодарском крае после атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорах по Украине увидели очередную «разводку»

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Дочь-подросток российского политика расправилась с мамой и братом

    Гуменник отреагировал на критику украинского соперника в его адрес на Олимпиаде

    Россиянам предложили закрепить приоритет на работе

    Угрожавший Китаю Макрон обратился к китайцам на их языке

    Союзник США испугался отключения Visa и Mastercard

    Оглашено решение для взявшего заложников в квартире россиянина

    На АвтоВАЗе предрекли обвал продаж Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok