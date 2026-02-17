ВСУ перед переговорами в Женеве совершили налет на регионы России. В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод

Минобороны: Над территорией РФ сбили 151 дрон ВСУ перед переговорами в Женеве

В преддверии нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве был совершен массированный налет на российские регионы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 151 беспилотник, в Краснодарском крае после ночной атаки произошел пожар на Ильском НПЗ.

В оперштабе региона рассказали, что в результате атаки пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара — около 700 квадратных метров. Кроме того, в районе стадиона академии ФК «Краснодар» обнаружены фрагменты беспилотника. На местах происшествий работают оперативные службы. Элементы беспилотников также повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Как местные жители рассказали SHOT, ВСУ с вечера 16 февраля активно атаковали регион с помощью БПЛА. В районе часа ночи в небе над Северским районом начали раздаваться громкие взрывы, всего более десяти. После серии хлопков в стороне поселка Ильский местные заметили зарево.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

По данным Министерства обороны РФ, Украина пыталась атаковать Крым, Краснодарский Край, а также Калужскую, Брянскую и Курскую области. Больше всего беспилотников сбили над Крымом — над регионом уничтожили 38 дронов. Также несколько десятков беспилотников были уничтожены над Черным и Азовским морями.

Сообщалось о взрывах над Ижевском и в Татарстане

Как рассказали SHOT местные жители, взрывы в Ижевске начали раздаваться около 5 утра, всего было слышно пять-шесть громких хлопков над одной из окраин города. В местном аэропорту был введен план «Ковер».

Очевидцы также сообщали о взрывах в Казани и Нижнекамске. По информации SHOT, громкие взрывы начали раздаваться на окраинах Казани в районе 3 часов ночи. Жители писали, что слышали мощные хлопки, а также видели серию ярких вспышек в небе, после этого в домах в одном из районов «моргнул» свет.

Атаку БПЛА отразили и в Пермском крае. Губернатор Дмитрий Махонин уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.