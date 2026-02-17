Реклама

18:02, 17 февраля 2026

В Раде попросили министров закрыть рот и не подыгрывать России на переговорах

Бужанский посоветовал украинским министрам закрыть рот на переговорах с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Право ТВ / YouTube

Министрам образования и культуры Украины нужно закрыть рот и не подыгрывать России на переговорах, так как там, в частности, будут обсуждаться гуманитарные вопросы. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«[Глава делегации Рустем] Умеров заявил, что на сегодняшних переговорах в Женеве будут в том числе обсуждаться гуманитарные вопросы. Это значит, что министрам культуры и образования нужно закрыть рот, сидеть молча, и не подыгрывать Российской Федерации», — написал он.

Депутат также предложил чиновникам провести это время за чтением Конституции Украины и заключений Венецианской комиссии, видимо, имея в виду критику ограничений, вводимых для нацменьшинств на Украине.

Ранее стало известно о расколе украинской делегации на переговорах в Женеве. Отмечается, что сторона, возглавляемая главой офиса президента Украины Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выступает за заключение быстрого мирного соглашения, в то время как остальные участники переговоров не разделяют этого подхода.

