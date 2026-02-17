Глава украинской делегации рассказал о начале переговоров с Россией и США

В Женеве начались трехсторонние переговоры по Украине между делегациями из Москвы, Вашингтона и Киева. Об этом в Telegram написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров.

«Имеем согласованные президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня-вопросы безопасности и гуманитарные вопросы», — сообщил Умеров.

Глава украинской делегации добавил, что перед представителями Киева стоит задача максимально продвинуть решения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что Украина согласилась на все реалистичные предложения США. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

