21:50, 16 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о согласии Украины на все реалистичные предложения США

Зеленский: Украина согласилась на все реалистичные предложения США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Украина согласилась на все реалистичные предложения США. Об этом в вечернем обращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и надолго», — подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина не согласна на условия США по гарантиям безопасности. «Наши американские друзья — они готовят гарантии безопасности. Но они сказали: "Сначала этот обмен территориями или что-то такое, а потом-гарантии безопасности". Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности», — пояснил политик.

Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве. Он запланирован на 17-18 февраля.

