Еще больше новостей: подписывайся на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 16 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о несогласии с США

Зеленский заявил о несогласии с условиями США по гарантиям безопасности Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украина не согласна на условия США по гарантиям безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Наши американские друзья — они готовят гарантии безопасности. Но они сказали: "Сначала этот обмен территориями или что-то такое, а потом-гарантии безопасности". Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности», — написал Зеленский.

Ранее украинский президент озвучил приоритетную тему для Киева на переговорах. По его словам, таким вопросом являются гарантии безопасности.

Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве. Он запланирован на 17-18 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин исключил экс-главу Минобороны из состава Совбеза

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Путин присвоил звание Денису Майданову

    Политолог рассказал о будущих договоренностях России и ЕС по контролю над вооружениями

    Арест экс-министра энергетики Украины связали с «договорняком»

    Россиянам назвали альтернативы отдыху на недоступной из-за кризиса Кубе

    Геодезисты неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее

    В России выросло число ДТП из-за контрафактных запчастей

    ВС России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok