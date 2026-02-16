Зеленский заявил о несогласии с США

Зеленский заявил о несогласии с условиями США по гарантиям безопасности Украины

Украина не согласна на условия США по гарантиям безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Наши американские друзья — они готовят гарантии безопасности. Но они сказали: "Сначала этот обмен территориями или что-то такое, а потом-гарантии безопасности". Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности», — написал Зеленский.

Ранее украинский президент озвучил приоритетную тему для Киева на переговорах. По его словам, таким вопросом являются гарантии безопасности.

Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве. Он запланирован на 17-18 февраля.