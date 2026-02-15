В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

22:36, 15 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский озвучил приоритетную тему для Украины на переговорах

Зеленский: Гарантии безопасности для Киева стали приоритетом на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Michael Bihlmayer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Фото: Michael Bihlmayer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинская делегация получила определенные «рамки» для трехсторонних переговоров с участием России и Соединенных Штатов. Приоритетом стали гарантии безопасности, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«На неделе должны пройти трехсторонние встречи. У украинской делегации есть необходимые рамки для разговора... Гарантии безопасности нужны Украине, это ключевой приоритет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Также стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Женеве.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига понадеялся на отсутствие исторических лекций на переговорах по мирному урегулированию.

