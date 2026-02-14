Реклама

Мир
03:24, 14 февраля 2026Мир

Названы участники переговоров в Женеве от США

Reuters: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с РФ и Украиной в Женеве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / Pool

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины, сообщил источник», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

