Глава МИД Украины высказался об исторических лекциях на переговорах

Глава МИД Украины понадеялся на отсутствие исторических лекций на переговорах

Глава МИД Украины Андрей Сибига понадеялся на отсутствие исторических лекций на переговорах по мирному урегулированию. Его слова приводит «Новини.Live».

«В следующем раунде переговоров мы надеемся, что не получим дополнительных исторических лекций, пришло время действий, поступков и решительных шагов», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что по мирному урегулированию на Украине остаются три вопроса, которые должны решаться на уровне лидеров. По его словам, участие американской стороны в переговорном процессе открывает возможность ускорить мирные усилия.