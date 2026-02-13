Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 13 февраля 2026Бывший СССР

Глава МИД Украины высказался об исторических лекциях на переговорах

Глава МИД Украины понадеялся на отсутствие исторических лекций на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Андрей Сибига понадеялся на отсутствие исторических лекций на переговорах по мирному урегулированию. Его слова приводит «Новини.Live».

«В следующем раунде переговоров мы надеемся, что не получим дополнительных исторических лекций, пришло время действий, поступков и решительных шагов», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что по мирному урегулированию на Украине остаются три вопроса, которые должны решаться на уровне лидеров. По его словам, участие американской стороны в переговорном процессе открывает возможность ускорить мирные усилия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Трамп объяснил необходимость второго авианосца вблизи Ирана

    Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации в Женеве

    Глава Еврокомиссии назвала цель ЕС на Украине

    В Кремле объяснили выбор Женевы для переговоров по Украине

    Глава МИД Украины высказался об исторических лекциях на переговорах

    Обманувшая американцев русская мошенница снялась в откровенном топе для журнала

    В МИД Украины заявили о трех оставшихся вопросах по мирному урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok