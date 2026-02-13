Реклама

21:29, 13 февраля 2026

В МИД Украины заявили о трех оставшихся вопросах по мирному урегулированию

Сибига: Остаются три вопроса на уровне лидеров по урегулированию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Danylo Antoniuk / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что по мирному урегулированию на Украине остаются три вопроса, которые должны решаться на уровне лидеров. Его слова приводит «Новини.Live».

Министр подчеркнул, что никакие договоренности не могут происходить ценой территориальной целостности и суверенитета Украины. Если речь идет о мирном плане из 20 пунктов, то по трем оставшимся вопросам Киев имеет конкретные предложения.

Сибига добавил, что участие американской стороны в переговорном процессе открывает возможность ускорить мирные усилия. По его словам, личное вовлечение в ситуацию президента США Дональда Трампа дает шанс на продвижение вперед.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, потому что это «дело принципа». Он также добавил, что решение любой страны о признании регионов российскими будет «юридически недействительным».

