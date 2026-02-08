Реклама

Глава МИД Украины жестко высказался о Донбассе и Крыме

Сибига: Признание Крыма и Донбасса российскими будет юридически недействительным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Украина никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, потому что это «дело принципа». Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига в интервью Reuters.

«Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права. Дело не в Украине. Дело в принципе», — подчеркнул он.

Сибига также отметил, что решение любой страны о признании Донбасса и Крыма российскими будет «юридически недействительным».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. Он заявил, что «украинские территории остаются украинскими».

